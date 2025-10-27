< sekcia Šport
Fofana si zranil členok, mimo diania bude niekoľko mesiacov
Krídelníka Fofanu museli z ihriska odniesť na nosidlách.
Autor TASR
Lyon 27. októbra (TASR) - Belgický futbalista Malick Fofana bude niekoľko mesiacov mimo diania. Dvadsaťročný útočník utrpel v nedeľnom zápase so Štrasburgom (2:1) zranenie členka v súboji s Ismaelom Doukourem.
Krídelníka Fofanu museli z ihriska odniesť na nosidlách a jeho tím opísal zranenie ako „vážne podvrtnutie pravého členka“, s tým, že „bude s najväčšou pravdepodobnosťou potrebná operácia, ktorá ho vyradí z hry na niekoľko mesiacov“.
Súboj preveroval systém VAR a Doukoure, ktorý si v úvodnom dejstve strelil vlastný gól na 1:1, obdržal červenú kartu. O triumfe domácich rozhodol v závere Fofanov náhradník Afonso Moreira. Fofana sa objavil v posledných štyroch zápasoch belgickej reprezentácie v rámci kvalifikácie na MS a v 12 stretnutiach tejto sezóny strelil za Lyon dva góly. V minulom ročníku skóroval jedenásťkrát v priebehu 41 duelov a bol spájaný s prestupom do Evertonu aj Bayernu Mníchov.
Predpokladaný návrat je v budúcom roku, čo znamená pre Lyon komplikácie, keďže sa na talentovaného mladíka spoliehal po letných odchodoch Rayana Cherkiho, Georgesa Mikautadzeho a kapitána Alexandra Lacazetteho. Vážne finančné problémy Lyonu spôsobili, že do tímu prišlo len málo nových posíl vrátane slovenského brankára Dominika Greifa. Sedemnásobní francúzski šampióni boli pôvodne odsúdení na zostup do Ligue 2 pre dlhy, no po odvolaní sa im tento trest podarilo zvrátiť. Informácie priniesla agentúra AFP.
