Mikuš odchádza z Karvinej na hosťovanie do Dukly Praha

Bratislava 8. januára (TASR) - Slovenský futbalista Rajmund Mikuš odchádza na hosťovanie do konca tejto sezóny z MFK Karviná do Dukly Praha. Dvadsaťdeväťročný univerzál sa po jeho uplynutí stane kmeňovým hráčom pražského klubu na ďalšie dva roky.



"Rajmi je už skúsený hráč v ideálnom veku, ktorého dobre poznám. Mal by nám pomôcť najmä s produktivitou na kraji ihriska, kde môže nastúpiť na viacero pozícií," vyjadril sa pre portál fkdukla.cz člen predstavenstva Jan Staněk.



"Prvý polrok po postupe do najvyššej súťaže je pre každého veľmi náročný, je zložité sa prispôsobiť kvalitám ligových súperov. Myslím si, že na jar už to bude lepšie a že prídu zaslúžené výsledky. Dukla patrí na barážové miesta a ja verím, že sa nám tento cieľ podarí splniť," uviedol Mikuš. V českej najvyššej súťaži nastúpil v 74 zápasoch a strelil päť gólov. Ligový nováčik je po jeseni na predposlednom 15. mieste v tabuľke.



Mikuš bude piatym Slovákom v klube. V Dukle Praha pôsobia aj jeho krajania Matúš Hruška, Christián Bačinský, Michal Svoboda a Filip Lichý.