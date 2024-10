Milik z Juventusu podstúpil ďalšiu operáciu kolena

Rím 2. októbra (TASR) - Poľský futbalista Arkadiusz Milik je opäť ďalej od návratu do súťažného kolotoča. Tridsaťročný útočník Juventusu Turín musel podstúpiť ďalšiu operáciu kolena.



Milik utrpel zranenie počas júnového prípravného zápasu proti Ukrajine (3:1) a očakávalo sa, že po októbrovej reprezentačnej prestávke by už mohol byť fit. "Arkadiusz Milik v stredu podstúpil artroskopické šitie ľavého kolena. Čas jeho zotavenia upresníme po následných kontrolách," citovala z vyhlásenia Juventusu agentúra AFP.



Poliak prišiel do talianskeho klubu v lete 2022 z Marseille. V drese "starej dámy" odohral 75 zápasov vo všetkých súťažiach, v ktorých strelil 17 gólov.