Milner, Firmino i Keita opustia po sezóne Liverpool

Liverpool 17. mája (TASR) - Anglický futbalista James Milner ukončí po tejto sezóne svoje pôsobenie v Liverpoole. Tridsaťsedemročnému stredopoliarovi vyprší na Anfielde zmluva a novú mu klub neponúkne. Britské médiá spájajú jeho meno s príchodom do Brightonu alebo Leedsu, kde začal svoju profesionálnu kariéru.



Spoločne s Milnerom odchádzajú z Liverpoolu aj Roberto Firmino, Naby Keita a Alex Oxlade-Chamberlain. Aj im sa končí kontrakt. "Štvorici vzdáme špeciálne poďakovanie a po sezóne prídu ďalšie pocty," citovala z oficiálneho vyhlásenia "The Reds" agentúra AFP.



Milner prišiel do klubu v roku 2015 a vyhral s ním Ligu majstrov (2019) i ligový titul (2020). "Ušatá trofej" bola pre klub prvá od roku 2005, na domáci titul čakal tri dekády. Stredopoliar pôsobil aj v Newcastli United, Aston Ville i Manchestri City, v Premier League má na konte 617 zápasov – tretí najvyšší počet v histórii ligy a štvrtý celkovo v najvyššej anglickej súťaži. Absolútny rekord drží brankár Peter Shilton s 848 duelmi.