Minamino prvým japonským hráčom v Liverpoole

Liverpool 19. decembra (TASR) - Takumi Minamino sa stal prvým japonským futbalistom v dejinách FC Liverpool. Vedenie anglického klubu oznámilo podpis zmluvy s 24-ročným ofenzívnym stredopoliarom, ktorý môže nastupovať aj v útoku, vo štvrtok na svojom webe.



Minamimo doteraz pôsobil v rakúskom RB Salzburg, k "The Reds" sa oficiálne pripojí 1. januára. Už v stredu však na novom pôsobisku úspešne absolvoval vstupnú lekársku prehladku. "Bolo mojím snom stať sa raz hráčom Liverpoolu. Som nadšený, že sa mi ten sen splnil," vyhlásil Minamimo. "Premier League je top liga na svete, vždy bolo mojim cieľom raz si v nej zahrať. Teším sa na pôsobenie v tomto klube," uviedol pre oficiálnu internetovú stránku suverénneho lídra Premier League.



Dvadsaťdvanásobný japonský reprezentant zaujal predstaviteľov Liverpoolu v oboch vzájomných dueloch v základnej skupine tohtosezónnej Ligy majstrov. Obhajca trofeje sa o postup do osemfinále obával až do záverečného kola, v ktorom na ihrisku Salzburgu vyhral v atraktívnom súboji 2:0.



Minamino prišiel do Salzburgu z Cereza Osaka v roku 2015, v zmluve mal údajne stanovenú výstupnú klauzulu na 8,5 milióna eur.