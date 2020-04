Mintálov šok z likvidácie MŠK: Neviem si predstaviť, že úplne skončí

Norimberg 1. apríla (TASR) - Bývalého slovenského futbalového reprezentanta a hráča MŠK Žilina Mareka Mintála prekvapila likvidácia jeho materského klubu. Podľa vlastných slov stále verí, že sa ho podarí zachrániť.



Informácia o likvidácii a výpovediach pre 17 hráčov ho zastihla v Nemecku, kde pôsobí pri juniorskom výbere Norimbergu. "Dozvedol som sa to v pondelok a šokovalo ma to," vyhlásil niekdajší najlepší strelec Bundesligy v drese Norimbergu. "Neviem si predstaviť, že to teraz úplne skončí. Prezident za uplynulých 25 rokov klub kompletne prestaval. Vytvoril prvotriednu infraštruktúru a investoval do neho veľa peňazí. Treba si počkať," reagoval Mintál v rozhovore pre Nürnberger Zeitung.



Hráč s prezývkou "Fantóm" je odchovanec Žiliny, kde pôsobil do roku 2003. Odtiaľ prestúpil do Norimbergu, kde sa stal hviezdou najvyššej nemeckej súťaže. Za bavorský klub v nasledujúcich ôsmich rokoch nastúpil v 180 zápasoch a dal 66 gólov. Správu priniesla agentúra SID.