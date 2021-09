Mizéria Juve, bez výhry v prvých 4 dueloch ligy prvýkrát od roku 1961

Rím 20. septembra (TASR) – Trápenie Juventusu Turín v talianskej futbalovej Serii A pokračuje. Stará dáma nezvíťazila ani v jednom z úvodných štyroch ligových zápasoch len štvrtýkrát v histórii, naposledy sa jej to pritrafilo v ročníku 1961/1962. V nedeľu doma Juventus remizoval vo 4. kole s AC Miláno 1:1 a v tabuľke je po dvoch remízach na zostupovom 18. mieste. Horšie sú na tom už len Cagliari a Salernitana.



Po odchode portugalského kanoniera Cristiana Ronalda do Manchestru United strelili Turínčania v lige doteraz len štyri góly, šesť inkasovali. Proti Rossoneri šli domáci do vedenia už v 4. minúte po rýchlej kontre po šikovnom brejkovom zakončení Španiela Alvara Moratu. V 76. minúte si však na rohový kop najlepšie naskočil Chorvát Ante Rebič a vyrovnal. Hostia mohli aj vyhrať, ale poľský brankár Wojciech Szczesny v záverečných minútach skvele vyškriabal strelu Pierrea Kalulua nad brvno.



Tréner Juventusu Massimiliano Allegri vzal zodpovednosť za ďalšiu bodovú stratu na seba, nezabudol ale skritizovať niektoré hviezdy svojho tímu.



„Priznám sa, že pri striedaniach som urobil chyby. Zle som to vyhodnotil. Mal som nasadiť viac defenzívnych hráčov a zavrieť to, aby sme ubránili vedenie 1:0. Je to moja zodpovednosť," citovala ho agentúra AFP. „Viacerí hráči ale musia ukázať väčšie odhodlanie pobiť sa o víťazstvo. Musia si udržať väčšiu koncentráciu. Musia byť tiež viac kreatívni, to patrí k ich úlohám v rámci procesu zlepšovania sa," dodal.



AC stratilo po troch predchádzajúcich víťazstvách prvé body. Je ale stále na čele tabuľky o skóre za obhajcom a mestským rivalom Interom, ktorý v sobotu prevalcoval aj vďaka gólu slovenského stopéra Milana Škriniara Bolognu 6:1. Hosťom chýbali ofenzívne hviezdy Zlatan Ibrahimovič aj Olivier Giroud a v prvom polčase boli okrem troch striel z diaľky Sandra Tonaliho neškodní. Po zlepšenom výkone v druhom dejstve ale mohli odísť z Allianz Stadium s plným bodovým ziskom.



„Prišli sme sem pre víťazstvo. Juventus bol v prvých dvadsiatich minútach lepší, koncentrovanejší a rozhodnejší. Potom sme sa ale až do konca zlepšovali. Mali sme šance na víťazstvo, takže celkovo to bolo pozitívne predstavenie," vyjadril sa tréner Milána Stefano Pioli.