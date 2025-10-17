Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 17. október 2025Meniny má Hedviga
< sekcia Šport

Banská Bystrica zdolala doma Petržalku 1:0

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

ViOn tiež zvládol svoj domáci zápas, keď zdolal posledný Púchov 2:1.

Autor TASR
Bratislava 17. októbra (TASR) - Futbalisti Banskej Bystrice zostali nezdolaní aj po 13. kole MONACObet ligy. V domácom piatkovom dueli zdolali Petržalku 1:0. O víťazstve rozhodol ešte v prvom polčase Tibor Slebodník, pre ktorého to bol siedmy presný zásah v ligovej sezóne. Minuloročný účastník najvyššej súťaže si tak na čele udržal osembodový náskok pred Zlatými Moravcami.

ViOn tiež zvládol svoj domáci zápas, keď zdolal posledný Púchov 2:1. Skóre stretnutia otvoril prvým gólom v A-tíme 18-ročný Martinko Macák, v 79. minúte ho doplnil Filip Balaj.



MONACObet liga - 13. kolo:

MFK Dukla Banská Bystrica - FC Petržalka 1:0 (1:0)

Góly: 34. Slebodník. Rozhodcovia: Sučka - Juhos, Košecký, ŽK: Yakubu, Ushiyama, Slebodník - Appiah, Konan, 860 divákov.



FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - MŠK Púchov 2:1 (1:0)

Góly: 32. Macák, 79. Balaj - 84. Balaj (vlastný). Rozhodcovia: Benedik - Vass, Poracký, ŽK: Tóth, Kuzma - Straňák, Pobořil, Martinek, 368 divákov.

.

Neprehliadnite

Premiér: Vláda podporuje stretnutie Trumpa a Putina v Budapešti

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel gitarista a zakladateľ skupiny Kiss

STROM ROKA: Ocenenie získala 150-ročná jabloň

GAŠPAR: Celá opozícia nie je ako Matovič a Kolíková, rokujeme aj vecne