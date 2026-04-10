Lehota pod Vtáčnikom zdolala Pohronie 2:1
FK Pohronie - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom 1:2 (0:2)
Autor TASR
Žiar nad Hronom 10. apríla (TASR) - Futbalisti OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom zvíťazili v zápase 24. kola MONACObet ligy na ihrisku Pohronia 2:1. O dôležitých troch bodoch v boji o záchranu rozhodli už v úvode, keď sa v 2. a 4. minúte presadili Nicholas Dmitrovič a Adam Horvát. Hostia sa v tabuľke posunuli na deviate miesto so štvorbodovým náskokom na pásmo zostupu, Pohronie je šieste.
MONACObet liga - 24. kolo:
Góly: 90. Kambi - 2. Dmitrovič, 4. Horvát. Rozhodovali: Benedik - Vass, Capik, ŽK: Kpozo, Port, Jobe - Dmitrovič, Ovšonka, Stareček, Hodúr, Šmatlák, 353 divákov.
