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Malženice zvíťazili v 6. kole nad Bytčou 3:1
Malženice majú na konte sedem bodov a patrí im 10. miesto.
Autor TASR
Bratislava 31. augusta (TASR) - Futbalisti OFK Dynamo Malženice zaznamenali druhé víťazstvo v prebiehajúcom ročníku MONACObet ligy. Na domácom ihrisku zvíťazili v zápase 6. kola nad nováčikom MFK Bytča 3:1 najmä vďaka dvom gólom 18-ročného útočníka Juraja Duchoviča, ktorý si otvoril strelecký účet v druhej najvyššej slovenskej súťaži.
Malženice majú na konte sedem bodov a patrí im 10. miesto. Bytča je s troma bodmi a negatívnym skóre 4:19 na chvoste 16-člennej ligovej tabuľky.
Malženice majú na konte sedem bodov a patrí im 10. miesto. Bytča je s troma bodmi a negatívnym skóre 4:19 na chvoste 16-člennej ligovej tabuľky.
MONACObet liga - 6. kolo:
OFK Dynamo Malženice – MFK Bytča 3:1 (2:1)
Góly: 25. a 45. Duchovič, 86. Mojžíš – 22. Luna. Rozhodovali: Gago – Šandrik, Tokoš, ŽK: Horvát – Čongrády, Falcao, 835 divákov.
OFK Dynamo Malženice – MFK Bytča 3:1 (2:1)
Góly: 25. a 45. Duchovič, 86. Mojžíš – 22. Luna. Rozhodovali: Gago – Šandrik, Tokoš, ŽK: Horvát – Čongrády, Falcao, 835 divákov.