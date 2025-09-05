< sekcia Šport
Mészáros zariadil triumf Interu nad béčkom Žiliny 1:0
FK Inter Bratislava - MŠK Žilina B 1:0 (0:0)
Autor TASR
Bratislava 5. septembra (TASR) - Futbalisti Interu Bratislava zaznamenali tretí triumf v prebiehajúcej sezóne MONACObet ligy. V piatkovom zápase 7. kola zdolali hráčov žilinského „béčka“ 1:0, v 72. minúte o tom rozhodol Karol Mészáros.
MONACObet liga - 7. kolo:
Gól: 72. Mészáros. Rozhodcovia: Bočková - Hrenák, Šága, ŽK: Sokol, Šulla - Sillah, Adang, Svoboda, 323 divákov.
