Mészáros zariadil triumf Interu nad béčkom Žiliny 1:0

Ilustračná snímka. Foto: TASR

FK Inter Bratislava - MŠK Žilina B 1:0 (0:0)

Autor TASR
Bratislava 5. septembra (TASR) - Futbalisti Interu Bratislava zaznamenali tretí triumf v prebiehajúcej sezóne MONACObet ligy. V piatkovom zápase 7. kola zdolali hráčov žilinského „béčka“ 1:0, v 72. minúte o tom rozhodol Karol Mészáros.



MONACObet liga - 7. kolo:

FK Inter Bratislava - MŠK Žilina B 1:0 (0:0)

Gól: 72. Mészáros. Rozhodcovia: Bočková - Hrenák, Šága, ŽK: Sokol, Šulla - Sillah, Adang, Svoboda, 323 divákov.
