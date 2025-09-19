< sekcia Šport
Futbalisti OFK Dynamo Malženice zvíťazili and Považskou Bystricou 3:1
Najvýraznejší podiel na plnom bodovom zisku hostí mal 18-ročný Dávid Bukovský, ktorý strelil dva góly.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 19. septembra (TASR) - Futbalisti Banskej Bystrice sú aj po 9. kole MONACObet ako jediný nezdolaný tím. Priebežný líder si upevnil vedúcu pozíciu v tabuľke víťazstvom nad Šamorínom 3:1. Banskobystričania majú na čele šesťbodový náskok pred druhým Liptovským Mikulášom, ktorý má zápas k dobru. Na tretiu priečku sa posunuli Zlaté Moravce po triumfe nad „béčkom“ MŠK Žilina 3:1.
Rovnakým výsledkom sa skončil v prospech OFK Dynamo Malženice aj duel na ihrisku Považskej Bystrice. Najvýraznejší podiel na plnom bodovom zisku hostí mal 18-ročný Dávid Bukovský, ktorý strelil dva góly.
MONACObet liga - 9. kolo:
MFK Dukla Banská Bystrica - FC ŠTK 1914 Šamorín 3:1 (2:1)
Góly: 21. Slebodník, 30. Považanec, 64. Gerec – 45.+1 Varga. Rozhodcovia: Libiak - Straka, Bednár, ŽK: Willwéber - Rovis, Pavúk, Marong
FC ViOn Zlaté Moravce - MŠK Žilina B 3:1 (1:0)
Góly: 22. a 60. Mrva, 58. Kuzma – 90. Baleja. ČK: 66. Yendare (Žilina) po druhej žltej. Rozhodcovia: Chromý - Haring, Poruban, ŽK: Helebrand, Totka - Šamaj, Yendare, 542 divákov
MŠK Považská Bystrica - OFK Dynamo Malženice 1:3 (1:2)
Góly: 32. Tancík – 40. a 90.+5 Bukovský, 45. Polťák. Rozhodcovia: Choreň – Poracký, Hrebeňár. ŽK: Kubala, Horvát - Turanský, Kotlár, 595 divákov
