Pohronie zdolalo Inter Bratislava 1:0, rozhodol Greško
Autor TASR
Žiar nad Hronom 26. septembra (TASR) - Futbalisti Pohronia vyhrali v piatkovom zápase 10. kola MONACObet ligy nad Interom Bratislava 1:0. O výhre rozhodol v nadstavení prvého polčasu Samuel Greško. Jeho tím figuruje v neúplnej tabuľke na šiestom mieste, o pozíciu pred Interom vzhľadom na lepší vzájomný zápas.
MONACObet liga - 10. kolo:
FK Pohronie - FK Inter Bratislava 1:0 (1:0)
Gól: 45.+3 Greško. Rozhodcovia: Mano – Lenický, Túm, ŽK: Horvát, Chiminets - Vantruba, Vyskoč, Sokol, Mihálek, Bellás, 118 divákov
