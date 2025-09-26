Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 26. september 2025Meniny má Edita
< sekcia Šport

Pohronie zdolalo Inter Bratislava 1:0, rozhodol Greško

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

FK Pohronie - FK Inter Bratislava 1:0 (1:0)

Autor TASR
Žiar nad Hronom 26. septembra (TASR) - Futbalisti Pohronia vyhrali v piatkovom zápase 10. kola MONACObet ligy nad Interom Bratislava 1:0. O výhre rozhodol v nadstavení prvého polčasu Samuel Greško. Jeho tím figuruje v neúplnej tabuľke na šiestom mieste, o pozíciu pred Interom vzhľadom na lepší vzájomný zápas.

MONACObet liga - 10. kolo:

FK Pohronie - FK Inter Bratislava 1:0 (1:0)

Gól: 45.+3 Greško. Rozhodcovia: Mano – Lenický, Túm, ŽK: Horvát, Chiminets - Vantruba, Vyskoč, Sokol, Mihálek, Bellás, 118 divákov

.

Neprehliadnite

SNS považuje zmenu ústavy za historický krok

Reakcie opozičných poslancov na schválenie novely ústavy

VIDEO: Poslanci schválili balík konsolidačných opatrení na budúci rok

Gröhling: Chceme otriasť vládou, vyvolať 17. novembra generálny štrajk