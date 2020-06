Mladá Boleslav a Bohemians Praha smerujú do finále o Európsku ligu

Česká Fortuna liga - semifinále play off o Európsku ligu:



Bohemians 1905 Praha - 1. FC Slovácko 2:1 (0:1)

Góly: 90.+1 a 90.+4 Mosquera- 2. Jurečka

/prvý zápas 2:1, Bohemians postúpil do finále/

/P. Le Giang sedel na lavičke náhradníkov - P. Šimko sedel na lavičke náhradníkov/



SK Dynamo České Budějovice - FK Mladá Boleslav 0:2 (0:1)



Góly: 7. Zelený, 64. Klíma

/prvý zápas 1:2, Mladá Boleslav postúpila do finále/

/I. Schranz odohral celý zápas, K. Mészáros (obaja Č. Budějovice) odohral prvý polčas a dostal ŽK/

Praha 27. júna (TASR) - Futbalisti FK Mladá Boleslav a Bohemians 1905 Praha sa stretnú vo finále play off o Európsku ligu českej Fortuna ligy. Pražania doma zdolali v dráme Slovácko 2:1, rovnako ako v prvom zápase. Hostia pritom až do 90. minúty držali postupový stav 1:0. V nadstavenom čase však otočil výsledok dvoma zásahmi Jhon Mosquera.Mladá Boleslav v odvete zvíťazila v Českým Budějoviciach 2:0, v prvom duely vyhrala 2:1. Prvý zápas finále je na programe 4. júla, odveta o tri dni neskôr.