Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 22. október 2025Meniny má Sergej
< sekcia Šport

Mladá Boleslav remizovala v Prahe s Bohemians 1:1

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Za hostí odohral celý zápas ich kapitán, slovenský obranca Martin Králik.

Autor TASR
Praha 22. októbra (TASR) - Futbalisti Bohemians Praha 1905 remizovali v stredajšej dohrávke 6. kola najvyššej českej súťaže s Mladou Boleslavou 1:1. Za hostí odohral celý zápas ich kapitán, slovenský obranca Martin Králik.



dohrávka 6. kola českej ligy - sumár:

Bohemians Praha 1905 - FK Mladá Boleslav 1:1 (0:0)

Góly: 75. Kovařík - 54. Klíma

/M. Králik (Boleslav) odohral celý zápas ako kapitán/
.

Neprehliadnite

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel herec z filmu Tisícročná včela

VIDEO: Poslanci schválili rozpočet na budúci rok s deficitom 4,1 % HDP

Juraja C. odsúdili za teroristický útok na premiéra na 21 rokov

Fico: Konsolidácia bude mať v nasledujúcich rokoch inú podobu