Mladá Boleslav remizovala v Prahe s Bohemians 1:1
Za hostí odohral celý zápas ich kapitán, slovenský obranca Martin Králik.
Autor TASR
Praha 22. októbra (TASR) - Futbalisti Bohemians Praha 1905 remizovali v stredajšej dohrávke 6. kola najvyššej českej súťaže s Mladou Boleslavou 1:1. Za hostí odohral celý zápas ich kapitán, slovenský obranca Martin Králik.
dohrávka 6. kola českej ligy - sumár:
Bohemians Praha 1905 - FK Mladá Boleslav 1:1 (0:0)
Góly: 75. Kovařík - 54. Klíma
/M. Králik (Boleslav) odohral celý zápas ako kapitán/
