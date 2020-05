Mladá Boleslav sa vrátila k tréningu,nakazený hráč zostáva v karanténe

Mladá Boleslav 20. mája (TASR) - Futbalisti FK Mladá Boleslav sa po troch dňoch vrátili do tréningového procesu, nové testy totiž neodhalili nový prípad nákazy koronavírusom. Informáciu priniesol portál idnes.cz.



Nemenovaný hráč Mladej Boleslavi, ktorý mal počas víkendu pozitívny nález, nikoho ďalšieho v klube nenakazil. "Je to dobrá správa pre futbalovú ligu," poznamenal idnes.cz. Nakazený hráč zostáva v karanténe, jeho spoluhráči už v stredu zarezávali na tréningu. Pokiaľ ďalšie kolo testov neodhalí nový prípad nákazy ochorením COVID-19, Mladá Boleslav bude pripravená nastúpiť na budúcotýždňový duel 25. kola proti Slavii Praha.



Práve líder súťaže je jediný, kto momentálne netrénuje. Tím "zošívaných" je do štvrtka v preventívnej karanténe po tom, ako v utorok zistili nákazu u jedného z hráčov. Futbalová liga v Česku by mala po ústupe pandémie koronavírusu pokračovať v sobotu dohrávaným súbojom FK Teplice - Slovan Liberec.