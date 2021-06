Mladší brat Kyliana Mbappého podpísal zmluvu s Parížom St. Germain

Paríž 25. júna (TASR) - Pätnásťročný Ethan Mbappé podpísal mládežnícku zmluvu s francúzskym futbalovým majstrom Parížom St. Germain. Mladší brat majstra sveta Kyliana Mbappého sa dohodol na kontrakte do roku 2024, informovala agentúra AFP.



Kylian Mbappé, ktorý aktuálne reprezentuje Francúzsko na ME 2020, má aktuálne platný kontrakt s PSG do roku 2022. O služby 22-ročného útočníka, ktorý sa údajne nebráni odchodu z francúzskej metropoly, prejavili záujem FC Liverpool a Real Madrid.