Chicago so Sekuličom podľahlo Vancouveru 0:2

Lake Buena Vista 23. júla (TASR) - Futbalisti Chicaga Fire so slovenským obrancom Borisom Sekuličom už nepokračujú na turnaji "MLS je späť" na Floride. Vo svojom záverečnom zápase v B-skupine prehrali vo štvrtok s Vancouverom Whitecaps 0:2 a v tabuľke obsadili posledné štvrté nepostupové miesto.



O góly Whitecaps sa v priebehu šiestich minút druhého polčasu postarali Yordy Reyna a Cristian Dajome. Sekulič odohral na pravej strane trojčlennej obrannej formácie Chicaga celý zápas. Vancouver síce rovnako ako Fire získal tri body, no súpera predstihol v tabuľke vďaka lepšiemu skóre (5:7 - 2:5). Do vyraďovacej fázy postúpil z tretieho miesta, v tabuľke tretích tímov už nemôže skončiť horšie ako štvrtý. Meno súpera v osemfinále sa dozvie neskôr.



Sezónu MLS prerušili v marci po vypuknutí pandémie po tom, ako tímy odohrali iba dve kolá. Výsledky prebiehajúceho turnaja sa započítavajú do základnej časti súťaže, ktorá má neskôr pokračovať zápasmi na štadiónoch jednotlivých účastníkov, a po nej plánujú odohrať tradične aj vyraďovaciu časť. Víťaz turnaja "MLS je späť" získa miestenku do Ligy majstrov CONCACAF.