Columbus Crew prvým finalistom

Play off MLS – finále Východnej konferencie:



Columbus Crew – New England Revolution 1:0



Washington 7. decembra (TASR) – Futbalisti Columbusu Crew sa prebojovali do finále play off zámorskej MLS. Vo finálovom súboji Východnej konferencie zvíťazili nad tímom New England Revolution 1:0 a v boji o MLS Cup si zmerajú sily so šampiónom západnej vetvy, ktorým bude jeden z dvojice Minnesota United (Ján Greguš) – Seattle Sounders.