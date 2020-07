Inter Miami po troch prehrách vypadol z turnaja MLS

Orlando 20. júla (TASR) – Futbalisti Interu Miami ako prví vypadli z turnaja MLS je späť, ktorým v zámorskej profilige reštartovali sezónu po pandémii koronavírusu. Tím, ktorého spolumajiteľ je bývalý anglický reprezentant David Beckham, nezískal v základnej skupine v troch dueloch ani bod.



Inter v pondelok prehral s FC New York City 0:1 po góle líbyjského reprezentanta Ismaela Tajouriho-Shradiho. Predtým v A-skupine nestačil na Philadelphiu Union (1:2) ani Orlando City (1:2). S určitosťou obsadí nepostupovú štvrtú pozíciu. Víťaz turnaja si zabezpečí miestenku do Ligy majstrov CONCACAF.



Sezónu MLS prerušili v marci po vypuknutí pandémie po tom, ako tímy odohrali iba dve kolá. Výsledky turnaja sa započítavajú do základnej časti súťaže, ktorá má neskôr pokračovať zápasmi na štadiónoch jednotlivých účastníkov, a po nej plánujú odohrať tradične aj vyraďovaciu časť.