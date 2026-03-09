< sekcia Šport
Jones a Yeboah dostali doživotné tresty za stávkovanie
Liga uviedla, že dostala upozornenia na podozrivé stávky prostredníctvom svojich partnerov pre integritu a najala si právnickú firmu, aby vykonala v tejto veci vyšetrovanie.
Autor TASR
Los Angeles 9. marca (TASR) - Vedenie zámorskej Major League Soccer (MLS) udelilo doživotné tresty futbalistom Derrickovi Jonesovi a Yawovi Yeboahovi za rozsiahle stávkovanie, vrátane zápasov ich tímov. Dvojica hráčov, ktorá v roku 2024 spoločne pôsobila v Columbuse Crew, nie je v súčasnosti pod zmluvou v žiadnom klube MLS. Už vlani v októbri im bola nariadená dovolenka vzhľadom na vyšetrovanie podozrivých stávok a potenciálne porušenie pravidiel.
Liga uviedla, že dostala upozornenia na podozrivé stávky prostredníctvom svojich partnerov pre integritu a najala si právnickú firmu, aby vykonala v tejto veci vyšetrovanie. To zistilo, že spomínaní hráči „sa počas sezón 2024 a 2025 zapájali do rozsiahlych stávok na futbal, a to aj na svoje vlastné tímy“. V jednom prípade obaja hráči stavili na to, že Jones dostane žltú kartu počas zápasu medzi Columbusom a New York Red Bulls, ktorý sa hral 19. októbra 2024. To sa aj reálne stalo, Jones inkasoval v 35. minúte žltú kartu za faul. Podľa AP liga zistila, že „hráči pravdepodobne zdieľali dôverné informácie s ostatnými stávkujúcimi o svojom úmysle dostať žlté karty“.
MLS spolupracovala s inštitúciami, ktoré povoľujú stávkovanie, na odstránení žltých a červených kariet ako súčasti stávkových ponúk. Toto ligové úsilie bolo úspešné, mnohé z nich pristúpili k odstráneniu. Hráči MLS taktiež absolvujú školenie, ktoré zahŕňa informácie o pravidlách hazardných hier.
Liga zároveň uviedla, že „neboli identifikované žiadne dôkazy, ktoré by naznačovali, že niektorá z týchto stávkových aktivít ovplyvnila výsledok zápasu“. „Major League Soccer zostáva neochvejná vo svojom záväzku k integrite zápasov,“ uviedol vo vyhlásení komisár MLS Don Garber. „Liga bude naďalej presadzovať svoje pravidlá, zlepšovať vzdelávanie a presadzovať zrušenie stávok na žlté karty vo všetkých štátoch s cieľom chrániť integritu našej súťaže.“
Yeboah, ktorý s Columbusom vyhral MLS Cup a Ligový pohár, po začatí vyšetrovania podpísal zmluvu s čínskym klubom Čching-tao Chaj-niou. Cez víkend strelil prvý gól v jeho drese.
Liga uviedla, že dostala upozornenia na podozrivé stávky prostredníctvom svojich partnerov pre integritu a najala si právnickú firmu, aby vykonala v tejto veci vyšetrovanie. To zistilo, že spomínaní hráči „sa počas sezón 2024 a 2025 zapájali do rozsiahlych stávok na futbal, a to aj na svoje vlastné tímy“. V jednom prípade obaja hráči stavili na to, že Jones dostane žltú kartu počas zápasu medzi Columbusom a New York Red Bulls, ktorý sa hral 19. októbra 2024. To sa aj reálne stalo, Jones inkasoval v 35. minúte žltú kartu za faul. Podľa AP liga zistila, že „hráči pravdepodobne zdieľali dôverné informácie s ostatnými stávkujúcimi o svojom úmysle dostať žlté karty“.
MLS spolupracovala s inštitúciami, ktoré povoľujú stávkovanie, na odstránení žltých a červených kariet ako súčasti stávkových ponúk. Toto ligové úsilie bolo úspešné, mnohé z nich pristúpili k odstráneniu. Hráči MLS taktiež absolvujú školenie, ktoré zahŕňa informácie o pravidlách hazardných hier.
Liga zároveň uviedla, že „neboli identifikované žiadne dôkazy, ktoré by naznačovali, že niektorá z týchto stávkových aktivít ovplyvnila výsledok zápasu“. „Major League Soccer zostáva neochvejná vo svojom záväzku k integrite zápasov,“ uviedol vo vyhlásení komisár MLS Don Garber. „Liga bude naďalej presadzovať svoje pravidlá, zlepšovať vzdelávanie a presadzovať zrušenie stávok na žlté karty vo všetkých štátoch s cieľom chrániť integritu našej súťaže.“
Yeboah, ktorý s Columbusom vyhral MLS Cup a Ligový pohár, po začatí vyšetrovania podpísal zmluvu s čínskym klubom Čching-tao Chaj-niou. Cez víkend strelil prvý gól v jeho drese.