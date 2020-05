Júlový All Star duel MLS v Los Angeles zrušili pre pandémiu

New York 20. mája (TASR) - Vedenie zámorskej futbalovej Major League Soccer (MLS) z dôvodu pandémie koronavírusu rozhodlo o zrušení All Star zápasu, ktorý sa mal uskutočniť 29. júla na Banc of California Stadium v Los Angeles. V exhibícii mali nastúpiť hviezdy MLS proti výberu mexickej Ligy MX.



Vôbec prvýkrát v 25-ročnej histórii súťaže sa tradičný All Star duel neuskutoční. Los Angeles však o exhibíciu nepríde, podľa agentúry AP ju bude hostiť v budúcom roku. Ligu pre pandémiu prerušili 12. marca, pôvodne sa mala obnoviť 10. mája. Neskôr vedenie súťaže informovalo, že sa začne 8. júna. Vedenie MLS zvažuje odohrať sezónu turnajovým spôsobom v zábavnom parku Walt Disney World neďaleko Orlanda na Floride.