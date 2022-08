Rooney zažil víťaznú premiéru na lavičke DC United

Washington 1. augusta (TASR) - Bývalému anglickému futbalovému reprezentantovi Waynovi Rooneymu sa vydaril premiérový súťažný zápas na lavičke DC United. Jeho tím zdolal doma Orlando City 2:1 a ukončil sériu štyroch stretnutí bez víťazstva v zámorskej Major League Soccer (MLS).



Nový kouč DC United absolvoval v nedeľu trénerský debut v zámorskej MLS. Jeho mužstvo nezačalo ideálne, keď už od 9. minúty prehrávalo po presnom zásahu Ursa Juniora. V závere však domáci vrhli všetky sily do útoku a gólmi Chrisa Durkina a Taxiarchisa Fountasa v nadstavenom čase otočili skóre. "Aj za nepriaznivého stavu som veril, že zápas vyhráme. Potrebovali sme iba zvýšiť tempo. V polčasovej prestávke som mojim zverencom prízvukoval, aby zostali pozitívne naladení a dali do toho všetko. V druhom dejstve sme hrali excelentne," citovala Rooneyho agentúra AFP. United napriek víťazstvu zostal v tabuľke na poslednom 14. mieste.



Vedenie klubu z Washingtonu angažovalo Rooneyho už 12. júla, no jeho premiéru na lavičke oddialilo dlhé čakanie na udelenie pracovných víz.