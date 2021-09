Rusnák skóroval a Real Salt Lake zvíťazil v San Jose

MLS:



San Jose Earthquakes - Real Salt Lake 3:4

/A. Rusnák (Real) odohral celé stretnutie, v 49. min dal gól, dostal ŽK/

San Jose 16. septembra (TASR) – Slovenský futbalista Albert Rusnák prispel v MLS gólom k víťazstvu Realu Salt Lake na trávniku San Jose Earthquakes 4:3. Presadil sa v 49. minúte, keď strelil druhý zásah hostí, domácim nestačil ani hetrik Mexičana Javiera Eduarda Lopeza.Pre 27-ročného slovenského stredopoliara to bol siedmy gól v tejto sezóne zámorskej súťaže. Salt Lake sa drží na šiestej priečke Západnej konferencie, predposlednej postupovej do play off.