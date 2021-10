Modrič o dvojročnom cykle MS: Nás hráčov sa nikto nespýtal na názor

Madrid 18. októbra (TASR) - Kapitán chorvátskej futbalovej reprezentácie Luka Modrič je proti tomu, aby sa majstrovstvá sveta konali každé dva roky. Tento model navrhuje Medzinárodná futbalová federácia (FIFA), špílmacher Realu Madrid v ňom nevidí zmysel.



"Majstrovstvá sveta sú špeciálne v tom, že sa konajú v štvorročnom cykle. Skrátenie tejto periódy by im ubralo na atraktivite. Nechcem, aby sa hrali každé dva roky. Hnevá ma, že nás hráčov sa v tejto veci nikto nespýtal na názor. Nikoho nezaujíma, čo si o tom myslíme," vyhlásil Modrič na tlačovej konferencii v Kyjeve pred utorkovým zápasom Ligy majstrov so Šachtarom Doneck.



FIFA pripravuje štúdiu, či je možné, aby sa MS mužov a žien konali každé dva roky namiesto súčasného štvorročného cyklu. Projekt presadzuje Saudská Arábia, narazil však na tvrdú kritiku a Európska futbalová únia (UEFA) s Juhoamerickou futbalovou konfederáciou (CONMEBOL) by podľa niektorých správ zvažovali aj bojkot podujatia.