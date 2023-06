Modrič zatiaľ nechce prezradiť, či bude pokračovať v reprezentácii

Rotterdam 19. júna (TASR) - Kapitán chorvátskej futbalovej reprezentácie Luka Modrič už urobil rozhodnutie o svojej budúcnosti v národnom tíme. Zatiaľ o tom však verejnosť informovať nechce.



"Už som sa rozhodol, ale zatiaľ o tom nechcem hovoriť," povedal 37-ročný Modrič pre španielsky denník Marca po nedeľnej prehre svojho tímu vo finále Ligy národov so Španielskom. Stredopoliar Realu Madrid sa s chorvátskym tímom opäť nedočkal prvenstva na vrcholnej úrovni, predtým s ním obsadil druhé miesto na MS 2018 a tretie na MS 2022.



"Je nám ľúto, že sme pre Luku nedokázali vybojovať tento titul. Opäť do toho dal všetko. Bol by som šťastný, ak by v reprezentácii pokračoval," citovala DPA Zlatka Daliča, kormidelníka Chorvátov.