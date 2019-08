Monaco našlo náhradu za Falcaa, na lane je Ben Yedder

Za andalúzsky klub, do ktorého prišiel v roku 2016 z Toulouse, odohral 29-ročný Ben Yedder dovedna 138 duelov s bilanciou 70 gólov a 22 asistencií.

Monaco 12. augusta (TASR) - Futbalový klub AS Monaco už našiel náhradu za odchádzajúceho kapitána Falcaa. Stal sa ňou Wissam Ben Yedder, ktorý by mal prísť zo Sevilly za 40 miliónov eur. S klubom sa už údajne dohodol na podmienkach 5-ročného kontraktu.



Práve získanie útočníka bolo podmienkou "kniežat" pre prestup Falcaa do Galatasarayu Istanbul. Za andalúzsky klub, do ktorého prišiel v roku 2016 z Toulouse, odohral 29-ročný Ben Yedder dovedna 138 duelov s bilanciou 70 gólov a 22 asistencií. Informovalo periodikum L'Equipe.