AS Monaco potvrdilo príchod nového trénera Kovača

Berlín 19. júla (TASR) - Bývalý kormidelník mníchovského Bayernu Niko Kovač sa stal novým trénerom futbalistov AS Monaco. Vo funkcii nahradil Roberta Moreno, s ktorým vedenie "kniežat" ukončilo v nedeľu vzájomnú spoluprácu.



Moreno pôsobil v Monaku od decembra 2019, no výsledkami neoslnil. Pred ukončením Ligue 1 pre pandémiu koronavírusu dosiahol päť víťazstiev a tri remízy, štyrikrát jeho zverenci prehrali a napokon skončili v tabuľke na deviatom mieste.



Kovač podpísal s účastníkom francúzskej Ligue 1 zmluvu na tri roky, informovala agentúra dpa. Už v pondelok by mal viesť úvodný tréning mužstva pred štartom novej sezóny, ktorý je na programe 23. augusta.