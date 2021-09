Mönchengladbach s Bénesom zdolal Bielefeld

Bundesliga - 4. kolo:

Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart 1:1 (0:0)



Góly: 79. Kostič - 88. Marmoush, ČK: 82. Anton (Stuttgart)



VfL Bochum - Hertha Berlín 1:3 (0:2)



Góly: 59. Zoller - 37. a 43. Serdar, 78. Maolida



/P. Pekarík (Herthaň na lavičke náhradníkov/



Borussia Mönchengladbach - Arminia Bielefeld 3:1 (1:1)



Góly: 35. a 69. Stindl, 72. Zakaria - 45.+2 Okugawa



/L. Bénes (Mönchengladbach) nastúpil v 67. min/

Berlín 13. septembra (TASR) – Futbalisti Eintrachtu Frankfurt remizovali v nedeľu v 4. kole nemeckej ligy na domácom štadióne s VfB Stuttgart 1:1. V druhom polčase síce poslal Eintracht do vedenia Srb Filip Kostič, no hostia aj v oslabení o vylúčeného hráča dokázali vyrovnať v 88. minúte vďaka Omarovi Marmoushovi z Egypta.Hertha Berlín zvíťazila v Bochume 3:1. Slovenský obranca hostí Peter Pekarík sledoval duel z lavičky náhradníkov. Berlínčania po troch prehrách zabodovali prvýkrát naplno. Prvé víťazstvo v sezóne dosiahla aj Borussia Mönchengladbach, ktorá doma zdolala Bielefeld 3:1. Slovenský stredopoliar domácich László Bénes naskočil do hry v 67. minúte.