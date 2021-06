Morata si predĺži hosťovanie v Juventuse

Miláno 15. júna (TASR) - Španielsky futbalový reprezentant Alvaro Morata bude pôsobiť v Juventuse Turín aj v nasledujúcej sezóne v rámci hosťovania z Atletica Madrid. Taliansky klub to potvrdil v utorok na svojom webe.



"Morata predĺžil hosťovanie v našom klube, čierno-biely dres si bude obliekať do júna 2022," uviedol v stanovisku Juventus. Dvadsaťosemročný útočník zaň hráva od septembra minulého roka, keď ho do metropoly Piemontu uvoľnil jeho materský klub a nový španielsky šampión Atletico Madrid. Vo všetkých súťažiach nastrieľal v uplynulej sezóne 20 gólov, titulovú hegemóniu Juventusu však ukončil milánsky Inter.