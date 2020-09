Mourinho potešil novinára v Tetove, jeho fotku položia na hrob

Tetovo 24. septembra (TASR) - Futbalový tréner Tottenhamu Hotspur Jose Mourinho naplnil túžbu macedónskeho novinára a spravil si s ním fotografiu. Igor Aleksandrovič si ju teraz môže zarámovať a umiestniť na hrob svojho otca, ktorý portugalského kouča obdivoval.



Londýnsky klub sa aktuálne nachádza v Severnom Macedónsku, kde pricestoval za účelom odohratia duelu 3. predkola Európskej ligy proti tímu FK Škendija Tetovo. Miestny novinár najprv premeškal príležitosť vyfotiť sa s Mourinhom v tlačovom centre, no ten sa dozvedel o jeho motíve a vyhľadal si ho. "Rád som si s tebou urobil fotku. Veľká česť tvojmu otcovi za to, že cítil voči mne taký silný rešpekt. To si nezaslúžim," povedal podľa AFP Mourinho dojatému novinárovi.