Mourinho stále počíta aj s Allim: Dostane šancu, ale musí sa ukázať

Londýn 23. septembra (TASR) - Tréner futbalistov Tottenhamu Hotspur Jose Mourinho počíta s Delem Allim. Anglický stredopoliar chýbal v predchádzajúcich dvoch zápasoch a médiá ho spájali s odchodom do Paríža St. Germain.



Podľa Mourinha však Alli bude hráčom Tottenhamu aj po októbrovom uzavretí prestupového obdobia. Poprel tiež osobné nezhody: "Už som to povedal skôr, dostane svoju šancu. Nič proti nemu nemám, pre mňa sú najdôležitejšie výkony, to platí pre všetkých hráčov."



Hoci Alli pocestuje na štvrtkový zápas 3. predkola Európskej ligy na pôde FK Škendija v Severnom Macedónsku, jeho miesto v základnej zostave ohrozuje aj príchod Garetha Balea, pripomenula agentúra AFP.