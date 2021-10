MOV sa obáva návrhu FIFA organizovať majstrovstvá sveta každé dva roky

Zürich 17. októbra (TASR) - Medzinárodný olympijský výbor (MOV) vyjadril obavy z návrhu Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) organizovať majstrovstvá sveta každé dva roky. Pred takýmto krokom vyzval na širšiu diskusiu, obáva sa dopadu na iné športy, rodovej nerovnosti a negatívneho účinku na hráčov.



FIFA pripravuje štúdiu, či je možné, aby sa MS mužov a žien konali každé dva roky namiesto súčasného štvorročného cyklu. Projekt presadzuje Saudská Arábia, narazil však na tvrdú kritiku a Európska futbalová únia (UEFA) s Juhoamerickou futbalovou konfederáciou (CONMEBOL) by podľa niektorých správ zvažovali aj bojkot podujatia.



Prezident MOV Thomas Bach pôvodne nechcel zasahovať, no FIFA by mohla o návrhu hlasovať už v decembri. "Viacero medzinárodných federácií má zásadné výhrady a obavy zo snahy FIFA zabezpečiť si väčšie príjmy. Skrátenie cyklu MS by spôsobilo termínové kolízie s ďalšími vrcholnými podujatiami a podrylo by rozmanitosť a rozvoj ostatných športov. Častejšie MS mužov by zároveň sťažili propagáciu ženského futbalu a na hráčov by vyvinuli ešte väčšiu fyzickú a mentálnu záťaž," citoval z vyhlásenia MOV portál insidethegames.biz.



Prezident FIFA Gianni Infantino nekontaktoval Bacha ohľadom návrhu. Zmena cyklu MS podlieha hlasovaniu všetkých členských zväzov, ktoré by sa mohlo uskutočniť už do konca tohto roka. Zámer otvorene podporujú Africká futbalová konfederácia (CAF) a niekoľko ázijských krajín.