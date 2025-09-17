Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
17. september 2025
Mráz rozhodol dvoma gólmi o víťazstve Servette v lige na ihrisku Sionu

Na snímke zľava Samuel Mráz (Slovensko). Foto: TASR - Martin Baumann

Mráz nastúpil v základnej zostave hostí, skóre otvoril v 59. minúte a o osem minút neskôr pridal aj druhý gól svojho tímu.

Autor TASR
Sion 17. septembra (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Samuel Mráz rozhodol v stredu dvoma gólmi o víťazstve Servette Ženeva v dohrávke 4. kola švajčiarskej ligy na ihrisku Sionu 2:0. V prebiehajúcom ligovom ročníku tak má na konte už tri presné zásahy.

Mráz nastúpil v základnej zostave hostí, skóre otvoril v 59. minúte a o osem minút neskôr pridal aj druhý gól svojho tímu. V 77. minúte ho vystriedal Alexis Antunes. Pre Servette to bolo prvé ligové víťazstvo od štartu sezóny, po šiestich kolách patrí tímu v tabuľke 9. priečka s piatimi bodmi.
