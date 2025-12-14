< sekcia Šport
Mráz skóroval v drese Servette Ženeva pri prehre s Luganom 2:4
Servette je po sedemnástich kolách na 9. mieste.
Autor TASR
Lugano 14. decembra (TASR) - Slovenský futbalista Samuel Mráz zo švajčiarskeho tímu Servette Ženeva skóroval v nedeľu v ligovom dueli na pôde Lugana pri prehre 2:4. Dvadsaťosemročný útočník sa dostal na ihrisko po hodine hry už za stavu 4:1 pre domácich. Slovák sa presadil v 73. minúte a pripísal si šiesty ligový gól v sezóne. Servette je po sedemnástich kolách na 9. mieste.