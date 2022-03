Portugalsko a Poľsko sa z finále baráže prebojovali do Kataru

finále európskej baráže MS 2022:



vetva B



Chorzów



Poľsko - Švédsko 2:0 (0:0)

Góly: 49. Lewandowski (z 11 m), 73. Zielinski. ŽK: Goralski, Moder, Lewandowski, Bielik - Isak, Kulusevski. Rozhodoval: Orsato (Tal.)



vetva C



Porto



Portugalsko - Severné Macedónsko 2:0 (1:0)

Góly: 32. a 65. Fernandes. ŽK: Cancelo - Musliu, Alioski. Rozhodoval: Taylor (Angl.)

Bratislava 30. marca (TASR) - Futbalisti Portugalska a Poľska postúpili na tohtoročné MS v Katare. Oba tímy uspeli v utorkovom finále európskej baráže - Portugalci zdolali v rámci vetvy B v Porte reprezentáciu Severného Macedónska 2:0, Poliaci si vo vetve C v Chorzówe poradili rovnakým výsledkom so Švédskom.Finále vetvy A sa uskutoční až v júni, Wales sa v ňom stretne s víťazom súboja Škótsko - Ukrajina, ktorý odložili po ruskej invázii na Ukrajinu. Víťaz tohto súboja skompletizuje menoslov trinástich tímov z Európy, ktoré budú štartovať v Katare (21. novembra - 18. decembra). Na šampionát už predtým postúpilo desať víťazov kvalifikačných skupín - Nemecko, Dánsko, Francúzsko, Belgicko, Chorvátsko, Španielsko, Srbsko, Anglicko, Švajčiarsko a Holandsko.Reprezentanti Severného Macedónska, v zostave s útočníkom trnavského Spartaka Milanom Ristovskim, šokovali futbalový svet triumfom v Palerme nad štvornásobnými svetovými šampiónmi Talianmi v semifinále baráže. O štyri dni v Porte k nim už šťastena nebola taká naklonená, hoci s favorizovanými Portugalcami dokázali v úvodnej 30-minútovke držať krok. Domácich mohol poslať do vedenia v 14. minúte Ronaldo, po ideálnom pase za obranu však krížnou strelou tesne minul ľavú žrď. Zo strany Portugalcov to bola ojedinelá príležitosť, ich hra bola v prvom polčase rozpačitá. Na koňa ich posadila až hrúbka hosťujúceho kapitána S. Ristovskeho. Jeho riskantnú spätnú prihrávku zachytil Fernandes, vymenil si loptu s Ronaldom a po lahôdkovej "jasličkovej" prihrávke od kapitána prestrelil brankára Dimitrievskeho - 1:0. Aj po prestávke absentovala v hre domácich ľahkosť, lenže mali "nahrané" a tak im stačilo vyčkávať na chybu súpera. V 65. minúte vniesol pokoj do ich radov Fernandes, ktorý z prvej usmernil do bránky center Jotu - 2:0. Portugalci náskok bez väčších problémov udržali a na MS sa prebojovali šiestykrát za sebou.Poliaci si postup do finále baráže zaistili automaticky po vylúčení Ruska zo súťaže pre inváziu na Ukrajinu. Ušetrili viac síl ako Švédi, s ktorými prehrali uplynulých šesť vzájomných zápasov za sebou. Začali odvážne, ale prvú šancu mal ich súper. Po rýchlom protiútoku sa dostal do koncovky Forsberg, Szczesny vytiahol bravúrny zákrok. Švédi mali v prvom polčase viac z hry, ale ďalšiu vyloženú príležitosť si nevypracovali. Poliaci detto po tom, ako sa súperovi podarilo vypojiť z hry Lewandowského. Krátko po prestávke však Karlström fauloval vo vlastnej šestnástke striedajúceho Krychowiaka a Lewandowski z bieleho bodu nezaváhal - 1:0. Švédi mohli onedlho vyrovnať, Szczesny sa však vrhol do strely Forsberga a predviedol kľúčový zákrok stretnutia. V 73. minúte štadión v Chorzówe "explodoval" druhýkrát, keď Zielinski potrestal chybu Danielsona a prestrelil bezmocného Olsena - 2:0. Na 3:0 mohli zvýšiť Bednarek i Lewandowski, svoje šance nepremenili, ale mrzieť ich to napokon nemuselo. Na postupe Poľska už nič nezmenil ani príchod zdravotne limitovaného Ibrahimoviča na ihrisko v závere stretnutia.