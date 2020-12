MS klubov budú mať aj v roku 2021 sedem účastníkov

Zürich 4. decembra (TASR) – Futbalové majstrovstvá sveta klubov 2021 budú mať rovnako ako doteraz iba sedem účastníkov a uskutočnia sa v decembri v Japonsku. Potvrdil to v piatok po zasadnutí Rady Medzinárodnej futbalovej federácie jej prezident Gianni Infantino.



FIFA pôvodne počítala od roku 2021 s novým formátom MS klubov s 24 tímami, vrátane ôsmich z Európy. Hostiteľom mala byť v polovici roka Čína. Rozšírené podujatie však musela FIFA odložiť vzhľadom na to, že do kalendára tejto sezóny pribudli aj preložené kontinentálne šampionáty EURO 2020 a Copa America.



Tohtoročná edícia MS klubov 2020 sa bude hrať vo februári v Katare. Pôvodne sa malo podujatie konať v Dauhe tento rok v decembri, no FIFA ho musela preložiť pre pandémiu koronavírusu. MS klubov budú pre ázijskú krajinu dôležitým testovacím turnajom pred svetovým šampionátom 2022.



Predstavia sa na ňom kluboví šampióni zo šiestich konfederácií plus majster hostiteľskej krajiny Al-Duhail. V roku 2019 vyhrali MS klubov futbalisti FC Liverpool, ktorí vo finále zdolali brazílske Flamengo.



Rada FIFA okrem toho v piatok opäť rozšírila asociačné okná pre medzištátne zápasy, aby sa zabránilo termínovým kolíziám v čase pandémie a ratifikovala reformné návrhy na lepšiu ochranu hráčok a tréneriek, týkajúcich sa napríklad materskej dovolenky. Strešný orgán svetového futbalu sa bude detailnejšie zaoberať aj prípadmi otrasov mozgu medzi hráčmi