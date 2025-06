Carvajal by sa po zranení chcel vrátiť už proti Juventusu

Miami Gardens 30. júna (TASR) - Španielsky futbalista Dani Carvajal je po osemmesačnej pauze podľa vlastných slov pripravený vrátiť sa do kádra Realu Madrid. „Biely balet“ čaká v utorok osemfinálový duel MS klubov proti Juventusu Turín. Tridsaťtriročný obranca sa zranil ešte v októbri minulého roka v stretnutí La ligy proti Villarealu (2:0).



Zápas 9. kola síce dohral, no utrpel vážne zranenie pravého predného skríženého väzu, vonkajšieho postranného väzu v kolene a podkolennej šľachy. „Od prvého dňa som túto výzvu prijal. Vedel som, že ma čaká dlhý proces, pri ktorom musíte byť v každej fáze trpezlivý,“ povedal Carvajal v rozhovore pre španielsky denník Mundo Deportivo.



V závere jeho absencie sa tímu ujal Xabi Alonso. Káder doplnil ďalší pravý obranca Trent Alexander-Arnold z Liverpoolu. „Vo svojej kariére som hral na pozícii obrancu, stopéra či krídelníka. Som pripravený na všetko, čo bude tréner odo mňa potrebovať.“ V boji o postup do štvrťfinále nastúpi Real proti talianskemu gigantovi v utorok v Miami Gardens od 21.00 SEČ. Informovala o tom agentúra DPA.