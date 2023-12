De Bruyne figuruje na súpiske Manchestru City

Londýn 6. decembra (TASR) - Belgický futbalista Kevin de Bruyne sa dostal do nominácie Manchestru City na blížiace sa MS klubov FIFA. Tridsaťdvaročný špílmacher nehral súťažný zápas od augusta, keď sa podrobil operácii zadného stehenného svalu. Informovala o tom agentúra DPA.



Rekonvalescencia podľa jeho slov prebieha dobre a na trávniky by sa mohol vrátiť ešte v tomto kalendárnom roku. De Bruyne sa ocitol na 23-člennom zozname hráčov, ktorých vybral tréner úradujúceho šampióna Ligy majstrov Pep Guardiola na MS klubov FIFA v saudskoarabskej Džidde.



Na nich sú "Citizens" nasadení priamo do semifinále, v ktorom bude ich súperom 19. decembra víťaz súboja Club Leon - Urawa Red Diamonds.