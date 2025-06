Palm Beach 19. júna (TASR) - Francúzskeho futbalistu Kyliana Mbappého hospitalizovali s akútnou gastroenteritídou. Útočník Realu Madrid počas prípravy na prvý zápas MS klubov v USA od pondelka na hotely bojoval s horúčkami a bolesťami brucha. Real to potvrdil v oficiálnom vyhlásení.



Keďže sa jeho zdravotný stav odvtedy nevyvíjal podľa predstáv klubových doktorov, Francúza previezli do nemocnice na ďalšie pozorovania. Mbappému podľa španielskeho portálu Marca neprospieva ani vlhké prostredie na Floride. V Palm Beach sa zúčastnil len dvoch tímových tréningov, nebol ani súčasťou oficiálneho fotenia. Dĺžka jeho absencie je zatiaľ otázna. Do druhého zápasu turnaja proti mexickému CF Pachuca (22.6) s určitosťou nenastúpi.