Argentína bude v septembri bez Messiho, šancu dostal Dybala

Nominácia Argentíny na septembrové zápasy kvalifikácie MS 2026 proti Čile a Kolumbii:



brankári: Emiliano Martinez (Aston Villa), Juan Musso (Atalanta Bergamo), Geronimo Rulli (Olympique Marseille), Walter Benitez (PSV Eindhoven)



obrancovia: Gonzalo Montiel (FC Sevilla), Nahuel Molina (Atletico Madrid), Leonardo Balerdi (Olympique Marseille), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), German Pezzella (River Plate), Nicolas Otamendi (Benfica Lisabon), Lisandro Martinez (Manchester United), Nicolas Tagliafico (Olympique Lyon), Valentin Barco (FC Sevilla)



stredopoliari: Guido Rodriguez (West Ham United), Leandro Paredes (AS Rím), Alexis Mac Allister (FC Liverpool), Rodrigo De Paul (Atletico Madrid), Ezequiel Fernandez (Al-Qadsiah), Enzo Fernandez (FC Chelsea), Giovani Lo Celso (Tottenham Hotspur)



útočníci: Alejandro Garnacho (Manchester United), Nicolas Gonzalez (ACF Fiorentina), Lautaro Martinez (Inter Miláno), Valentin Carboni (AC Monza), Julian Alvarez (Atletico Madrid), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Valentin Castellanos (Lazio Rím), Matias Soule (AS Rím), Paulo Dybala (AS Rím)

Buenos Aires 26. augusta (TASR) - Argentínski futbaloví reprezentanti sa musia v septembrovej časti kvalifikácie MS 2026 zaobísť bez svojej najväčšej opory Lionela Messiho. Tridsaťsedemročný krídelník sa stále nezotavil zo zranenia členka a v nominácii trénera Lionela Scaloniho nefiguruje.bude chýbať aj dlhoročná stálica Angel Di Maria, ktorý ukončil reprezentačnú kariéru po triumfe na Copa America. Šancu naopak dostal útočník Paulo Dybala, ktorý naposledy štartoval v drese Argentíny v marci 2023.Úradujúci majstri sveta sú momentálne na čele juhoamerickej kvalifikácie o dva body pred Uruguajom. Najskôr 6. septembra doma privítajú Čile a o štyri dni na to ich čaká zápas na pôde Kolumbie.