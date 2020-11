Brazílčania povolajú do kvalifikácie aj zraneného Neymara

Rio de Janeiro 6. novembra (TASR) – Brazílsky futbalový útočník Neymar nezasiahne do zápasu kvalifikácie MS 2022 s Venezuelou, ktorý je na programe 13. novembra. Dôvodom je zranenie stehna. Dvadsaťosemročný kanonier však pocestuje s tímom vo viere, že bude môcť hrať o štyri dni neskôr proti Uruguaju.



„Veríme, že pri intenzívnej týždňovej liečbe existuje možnosť, že by sa zotavil pred druhým zápasom. Budeme pozorne sledovať jeho stav," uviedol tímový lekár Rodrigo Lasmar.



Útočník Paríža Saint-Germain si zranil priťahovač na stehne 28. októbra v zápase Ligy majstrov proti Basaksehiru Istanbul. Klub uviedol, že bude pauzovať až do konca novembrovej reprezentačnej prestávky a podľa trénera Thomasa Tuchela by nemal zasiahnuť do zápasov Brazílie.



„Nemyslím si, že je možné, aby hral. Ak nastúpi, znamená to, že nie je zranený a to je zlá správa," uviedol krátko po jeho zranení.



Brazílska futbalová konfederácia však informovala PSG, že Neymara povolá na novembrové zápasy. „Vieme, že jeho klub je znepokojený zranením, ale ubezpečili sme ich, že budeme pozorne sledovať jeho stav," povedal koordinátor tímu Juninho Paulista.



Brazília budúci piatok privíta Venezuelu v Sao Paule a 17. novembra si v Montevideu zmeria sily s Uruguajom. Informovala agentúra AFP.