Sumáre - juhoamerická kvalifikácia MS 2022:



Bolívia - Paraguaj 4:0 (1:0)

Góly: 21. Ramallo, 53. Villarroel, 84. Abrego, 90.+4 Fernandez



Kolumbia - Ekvádor 0:0



Argentína - Peru 1:0 (1:0)

Gól: 43. Martinez



Čile - Venezuela 3:0 (2:0)

Góly: 18. a 37. Pulgar, 73. Brereton



Brazília - Uruguaj 4:1 (2:0)

Góly: 18. a 58. Raphinha, 10. Neymar, 83. Barbosa - 77. Suarez



Tabuľka:



1. Brazília 11 10 1 0 26:4 31



2. Argentína 11 7 4 0 19:6 25



3. Ekvádor 12 5 2 5 20:13 17



4. Kolumbia 12 3 7 2 16:16 16



5. Uruguaj 12 4 4 4 14:17 16



6. Čile 12 3 4 5 14:14 13



7. Bolívia 12 3 3 6 17:25 12



8. Paraguaj 12 2 6 4 9:17 12



9. Peru 12 3 2 7 10:19 11



10. Venezuela 12 2 1 9 8:22 7

Rio de Janeiro 15. októbra (TASR) – Futbalisti Brazílie a Argentíny pokračujú v juhoamerickej zóne kvalifikácie MS 2022 vo výborných výkonoch a stále nenašli premožiteľa. V noci na piatok si Brazília poradila v Manause s Uruguajom presvedčivo 4:1 a s 31 bodmi tróni na čele tabuľky, pričom miestenka na šampionáte by jej už nemala ujsť.Argentína zdolala Peru 1:0 vďaka presnej hlavičke Lautara Martineza zo 43. minúty. Za Brazíliou zaostáva o šesť bodov. Na šampionát postúpia priamo štyri tímy, piaty čaká baráž. Peru mohlo duel v Buenos Aires zdramatizovať, v 65. minúte však Yoshimar Yotun poslal loptu z jedenástky iba do brvna. Argentína natiahla šnúru bez prehry už na 25 zápasov.Tretí je Ekvádor, ktorý uhral bezgólovú remízu na pôde Kolumbie. Hlboko v nadstavenom čase hostia tŕpli pri verdikte VAR, ktorý však napokon neuznal gól rukou Yerriho Minu.Paraguaj po debakli 0:4 v Bolívii stráca na miestenku do Kataru štyri body. Za stavu 0:1 nepremenili hostia jedenástku a po prestávke inkasovali ďalšie tri góly. Bolívia sa bodovo dotiahla na svojho súpera, oba tímy majú na konte 12 bodov.Futbal-MS-kval.: Brazília nedala šancu Uruguaju, Martinez spasil Argentínu