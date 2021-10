Brazília remizovala v juhoamerickej kvalifikácii s Kolumbiou

Juhoamerická kvalifikácia MS 2022:



Bolívia - Peru 1:0 (0:0)

Gól: 83. R. Vaca, ČK: 76. H. Vaca (Bolívia)



Venezuela - Ekvádor 2:1 (1:1)

Góly: 45.+1 Machis, 64. Bello - 37. Valencia (z 11m)



Kolumbia - Brazília 0:0



Argentína - Uruguaj 3:0 (2:0)

Góly: 38. Messi, 44. De Paul, 62. Martinez



Čile - Paraguaj 2:0 (0:0)

Góly: 69. Brereton, 72. Isla, ČK: 74. Aranguiz - 89. Alderete, obaja po druhej ŽK

Rio de Janeiro 11. októbra (TASR) – Futbalisti Brazílie prvýkrát zakopli v juhoamerickej kvalifikácii MS 2022. V noci na pondelok remizovali v Barranquille s domácou Kolumbiou 0:0.Kanárici doteraz vyhrali všetkých deväť duelov, ktoré odohrali a s 28 bodmi vedú tabuľku. Druhá Argentína na nich stráca šesť bodov.Brazílčania mali počas celého stretnutia viac z hry, ale nedokázali si vytvoriť dostatok šancí. K triumfu im nepomohol ani Neymar, ktorý sa vrátil do zostavy po tom, čo pauzoval v stretnutí s Venezuelou (3:1). Domácich v úvode podržal brankár David Ospina, keď si poradil so šancami Neymara a Lucasa Paquetu. V druhej časti viac hrozili Kolumbijčania, ale ani im sa nepodarilo prelomiť bezgólový stav.Argentína privítala v Buenos Aires Uruguaj a v súboji druhého so štvrtým tímom uspela 3:0. Skóre otvoril v 38. minúte kapitán Lionel Messi, do prestávky zvýšil Rodrigo De Paul a po hodine hry pridal tretí gól Lautaro Martinez. Argentínčania si tak udržali neporaziteľnosť, z desiatich zápasov šesť vyhrali a štyri remizovali.Tretí Ekvádor podľahol poslednej Venezuele 1:2, z triumfu sa tešila aj predposledná Bolívia, ktorá doma zdolala Peru tesne 1:0. Čile si poradilo s Paraguajom 2:0 vďaka gólom Bena Breretona a Mauricia Islu.