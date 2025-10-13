< sekcia Šport
Česi zostali na Faerských ostrovoch, o Hašekovi sa rozhodne doma
Podľa informácií portálu sport.cz českí reprezentanti uviazli v pondelok na letisku Vágar.
Autor TASR
Tórshavn 13. októbra (TASR) - Trápenie českých futbalistov na Faerských ostrovoch pokračuje. Po nedeľnej šokujúcej prehre 1:2 s domácim tímom v kvalifikácii MS 2026 sa im o deň neskôr nepodarilo severskú krajinu opustiť. Lietadlu, ktoré ich malo vyzdvihnúť, sa pre zlé počasie nepodarilo na ostrovoch pristáť. Zverenci trénera Ivana Hašeka tak budú musieť zostať v krajine minimálne do utorka.
Podľa informácií portálu sport.cz českí reprezentanti uviazli v pondelok na letisku Vágar. Lietadlo, ktoré k nim mierilo, nad letiskom len zakrúžilo a potom nabralo smer späť do Osla. Dôvodom boli nepriaznivé klimatické podmienky, najmä hustá hmla. Podľa personálu letiska mávajú niektorí piloti počas zlého počasia problémy na miestnej krátkej pristávacej dráhe, ktorá je navyše obklopená horami.
Druhé lietadlo pre partnerov národného tímu, ktoré malo naplánovaný odlet 10 minút po futbalistoch, takisto zostalo zaparkované na ranveji. Hráčom nezostávalo nič iné, len čakať v kaviarni. Nakoniec ich odviezli späť na hotel v hlavnom meste Tórshavn, do Česka mali letieť až v utorok. „Odlet z Faerských ostrovov do Prahy, ktorý bol naplánovaný na pondelok o 11.00 h, znemožnili klimatické podmienky. Tím sa vracia do Tórshavnu, kde prenocuje,“ oznámilo vedenie českej reprezentácie. Odcestovali iba Lukáš Horníček s Tomášom Součekom, ktorí mali naplánovaný dopoludňajší odlet do svojich klubov po vlastnej osi.
Bezprostredne po prílete českej reprezentácie zasadne v Prahe gesčná skupina na čele s predsedom zväzu Davidom Trundom a bude vyhodnocovať uplynulé výsledky tímu vrátane blamáže na Faerských ostrovoch. Bude riešiť aj pozíciu hlavného trénera Ivana Hašeka. Podľa sport.cz v pondelok ešte žiadny verdikt nepadne. V skupine sú okrem Trundu aj obaja podpredsedovia Zdeněk Grygera a Tomáš Pešír, hlavné slovo by však mal mať manažér reprezentácií Pavel Nedvěd, ktorý prípadnú zmenu navrhne.
Podľa informácií portálu sport.cz českí reprezentanti uviazli v pondelok na letisku Vágar. Lietadlo, ktoré k nim mierilo, nad letiskom len zakrúžilo a potom nabralo smer späť do Osla. Dôvodom boli nepriaznivé klimatické podmienky, najmä hustá hmla. Podľa personálu letiska mávajú niektorí piloti počas zlého počasia problémy na miestnej krátkej pristávacej dráhe, ktorá je navyše obklopená horami.
Druhé lietadlo pre partnerov národného tímu, ktoré malo naplánovaný odlet 10 minút po futbalistoch, takisto zostalo zaparkované na ranveji. Hráčom nezostávalo nič iné, len čakať v kaviarni. Nakoniec ich odviezli späť na hotel v hlavnom meste Tórshavn, do Česka mali letieť až v utorok. „Odlet z Faerských ostrovov do Prahy, ktorý bol naplánovaný na pondelok o 11.00 h, znemožnili klimatické podmienky. Tím sa vracia do Tórshavnu, kde prenocuje,“ oznámilo vedenie českej reprezentácie. Odcestovali iba Lukáš Horníček s Tomášom Součekom, ktorí mali naplánovaný dopoludňajší odlet do svojich klubov po vlastnej osi.
Bezprostredne po prílete českej reprezentácie zasadne v Prahe gesčná skupina na čele s predsedom zväzu Davidom Trundom a bude vyhodnocovať uplynulé výsledky tímu vrátane blamáže na Faerských ostrovoch. Bude riešiť aj pozíciu hlavného trénera Ivana Hašeka. Podľa sport.cz v pondelok ešte žiadny verdikt nepadne. V skupine sú okrem Trundu aj obaja podpredsedovia Zdeněk Grygera a Tomáš Pešír, hlavné slovo by však mal mať manažér reprezentácií Pavel Nedvěd, ktorý prípadnú zmenu navrhne.