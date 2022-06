Futbal: Čile bojuje o šampionát, v prípade Castilla sa obráti na CAS

Quito 11. júna (TASR) - Vedenie Čilskej futbalovej federácie (ANFP) sa chce obrátiť na Športový arbitrážny súd (CAS) po rozhodnutí Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA). Tá v piatok zamietla sťažnosť Čile, ktoré protestovalo proti údajne nespôsobilému hráčovi Ekvádoru. Disciplinárna komisia prešetrovala štart ekvádorského reprezentanta Byrona Castilla v kvalifikácii MS 2022. Podľa Čiľanov má obranca, ktorý nastúpil v ôsmich stretnutiach, kolumbijskú národnosť a nespĺňa podmienky na reprezentovanie Ekvádoru.



Tomu hrozí kontumácia všetkých ôsmich zápasov a pád zo štvrtého miesta v juhoamerickej kvalifikácii, ktorá sa skončila v marci. Na štvrté miesto by sa vyšvihlo práve Čile. "Prvý polčas sme prehrali 0:1, ale druhý polčas nám zostal. Všetci vedúci CONMEBOL-u (Juhoamerická futbalová konfederácia, pozn. red.) súhlasia s tým, že máme právo podať sťažnosť, ak by sme mali dôkazy. Ako federácia sme povinní v tejto veci bojovať do konca," uviedol šéf ANFP Pablo Milad pre portál pauta.cl.



Ekvádor je na MS v skupine s domácim Katarom, Holandskom a Senegalom.