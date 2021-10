Cyprus doma remizoval s Maltou a v tabuľke obsadili posledné miesto

H-skupina

Larnaka



Cyprus - Malta 2:2 (1:0)



Góly: 7. Papulis, 80. Sotiriu - 53. Z. Muscat, 90.+8 Degabriele, ŽK: Demetriu, Sotiriu, Joannu - Teuma. Rozhodovali: Higler - Zeinstra, Diks (všetci Hol.)



Cyprus: Michael - Andreu (78. Pittas), Soteriu, Antoniades - Demetriu (86. Psaltis), Kastanos, Kyriaku (79. Gogič), Joannu - Papulis (85. Panajotu), Sotiriu, Loizu (60. Kakullis)



Malta: Bonello (82. Galea) - Borg (57. Shaw), Pepe, Z. Muscat - Attard, Caruana (46. Pisani), Teuma, Camenzuli - Grech (70. Degabriele), Mbong (70. Dimech) - Montebello

Bratislava 11. októbra (TASR) - Futbalisti domáceho Cypru remizovali v pondelok v kvalifikačnom zápase MS 2022 s Maltou 2:2. V "slovenskej" H-skupine síce zastavili sériu štyroch prehier, v tabuľke sú ale s 5 bodmi poslední. Malta je o skóre piata, obaja súperi strácajú štyri body na štvrté Slovensko, ktoré od 20.45 nastúpilo v Osijeku proti vicemajstrom sveta z Chorvátska.Domáci na štadióne v Larnake mali dobrý vstup do zápasu. Aktívnym pressingom znepríjemňovali život súperovi. Už v 7. minúte ich prevahu korunoval otváracím gólom Papulis, ktorý sa presadil peknou technickou strelou z vnútra šestnástky. V ďalšom priebehu prvého dejstva hostia postupne otupili domácu snahu, mali dokonca väčšie držanie lopty, ale šance na oboch stranách chýbali. V druhom polčase v 53. minúte vyrovnal hlavičkou po rohovom kope Zach Muscat. V 72. minúte Malťania po ďalšom rohu nastrelili tyč domácej brány. Cyprus chcel doma uspieť a odplatiť súperovi prehru 0:3 z prvého zápasu. Podarilo sa mu opäť sa dostať do vedenia v 80. minúte, keď po rýchlej akcii vykombinovala domáca ofenzíva obrancov a do poloprázdnej brány skóroval Sotiriu. Pri akcii sa zranil brankár Malty Bonello, ktorý ešte stihol prvú strelu vyraziť, musel ho vystriedať kolega Galea. V záverečnej nadstavenej sedemminútovke mohla Malta opäť po rohu vyrovnať a napokon sa jej to podarilo v 90.+8 minúte vďaka striedajúcemu Degabrielemu.