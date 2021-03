Duda po remíze na Cypre: Máme väčší potenciál

Nikózia 25. marca (TASR) - Slovenským futbalistom sa nepodaril víťazný vstup do kvalifikácie MS 2022. Dve nepremenené veľké šance hostí na Štadióne GSP v Nikózii rezultovali v bezgólovú remízu s domácim Cyprom a strata dvoch bodov slovenských reprezentantov mrzela. A to ešte od katastrofy v podobe prehry zachránil spoluhráčov výbornými zákrokmi brankár Martin Dúbravka.



Dvadsaťšesťročný ofenzívny hráč 1. FC Kolín Ondrej Duda vymyslel v 13. minúte perfektnou prihrávkou na Alberta Rusnáka jedinú vydarenú akciu hostí v prvom polčase. Hráč Realu Salt Lake však pred brankárom domácich zaváhal. "Teraz je ľahko povedať, že keby bolo keby. Nedal to a mali sme ešte na konci jednu šancu vďaka Ivanovi Schranzovi. Mrzí ma, že sme si nevypracovali ďalšie. Máme väčší potenciál aj kvalitu na to, aby sme s takýmto zápasom urobili viac ako včera. Bol to ale prvý zápas, teraz sú pred nami ďalšie dve dôležité stretnutia. Hráme doma a treba sa pozitívne naladiť," zhodnotil pre web SFZ. Duda pochválil aj domácich: "Bol to ťažký zápas, chceli sme ho vyhrať ako každý iný, ale nepodarilo sa. Cyprus bol výborne organizovaný, tiež treba uznať, že odohrali dobrý zápas. Z našej strany to nebolo ofenzívne ideálne, ako by sme si to predstavovali a skončili sme na nule. Gól sme nedostali. Aj také zápasy sú. Čo sa týka kvalifikácie, máme pred sebou ešte kopu roboty. Verím, že budeme úspešní."



Duda sa spolu s obrancom Herthy Berlín Petrom Pekaríkom a stredopoliarom FC Augsburg Lászlóm Bénesom musia vrátiť do Nemecka a nebudú trénerovi Štefanovi Tarkovičovi k dispozícii na zvyšné dva marcové zápasy s Maltou a Ruskom. "Celé to je divné. Nie som šťastný, že môžem prísť len na jeden zápas. Je to neregulárne, lebo mám spoluhráčov, ktorí išli na ME hráčov do 21 rokov do Maďarska a môžu hrať celé majstrovstvá. Sú hráči v Bundeslige, ktorí mohli ísť hrať za svoju krajinu viac zápasov, a my s Pekym a Lacim sme nemohli. Tie pravidlá sú aké sú, my s tým nič nemôžeme urobiť. Ale myslím si, že to nie je spravodlivé," okomentoval tento fakt Duda.



Jedného z najskúsenejších hráčov v zostave SR Pekaríka potešila nula v kolónke inkasovaných gólov, ale mrzela ofenzívna impotentnosť tímu. "Do kvalifikácie sme chceli vstúpiť víťazne a získať tri dôležité body. Tie by nám pomohli, pretože každé zaváhanie bude bolieť. Podľa prvých výsledkov v skupine sa javí, že bude naozaj zaujímavá. Dva bodíky nám k úplnej spokojnosti chýbajú. Dali sme do toho všetko, nikto nič neodflákol. Dali nám málo priestoru. Smerom dopredu sme dobýjali veľký blok súpera a ten sa nám nepodaril roztrhať. Sú aj takéto zápasy. Boli dobre organizovaní, hrali dobre v sústredenom bloku, šancí bolo málo. Tréneri nás na to pripravovali, ale nepodarilo sa nám prekonať ich," zhodnotil. Tridsaťštyriročný pravý obranca tiež prijal návrat do klubu po jedinom súboji s rozpakmi: "Toto som ešte v kariére nezažil. Žijeme ale v takej dobe, nariadenia sa menia z hodiny na hodinu. Chalanom teraz poprajeme, aby dobre zvládli ďalšie zápasy, aby sme mali maximum bodov. Verím, že domáce zápasy zvládneme a opäť sa vrátime na víťaznú cestu. Aby sme mali čo najviac bodov. Je mi ľúto, že s chalanmi nebudem do konca marcového zrazu."



Debut v najcennejšom drese zaznamenal 19-ročný útočník Dávid Strelec zo Slovana Bratislava, ktorý v 84. minúte nahradil Dudu: "Je super, že som si pripísal prvý štart. Ale ako mužstvo sme sem prišli vyhrať a mrzí ma, že bola remíza. Taký je ale futbal. Dostal som jednoduchý taktický pokyn dať gól. To sa bohužiaľ nepodarilo, ale nič sa nedeje, idem ďalej."