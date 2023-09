Grealish a Alexander-Arnold nebudú hrať za Anglicko, zranili sa

Londýn 4. septembra (TASR) - Jack Grealish a Trent Alexander-Arnold nenastúpia za anglickú futbalovú reprezentáciu v septembrových dueloch. Obaja sa zranili.



Grealish nebol k dispozícii trénerovi Pepovi Guardiolovi už v sobotňajšom stretnutí Premier League, v ktorom jeho tím Manchester City zvíťazil nad Fulhamom 5:1. Alexander-Arnold po problémoch so zadným stehenným svalom odstúpil z nedeľného víťazného súboja Liverpoolu proti Aston Ville (3:0). "Obaja sa v pondelok hlásili národnému tímu, no po zdravotných kontrolách sme ich uvoľnili," zverejnila v pondelok Anglická futbalová reprezentácia podľa AFP.



Angličania nastúpia v sobotu 9. septembra vo Vroclave proti Ukrajine v kvalifikácii o postup na ME 2024. Následne ich čaká 12. septembra prípravný duel proti Škótsku v Glasgowe ako súčasť 150. výročia prvého vzájomného súboja týchto tímov.