Prvé reprezentačné góly Anglicka strelili Grealish a Chilwell

Andorra la Vella 10. októbra (TASR) - Futbalisti Anglicka sú na dobrej ceste postúpiť na MS 2022 v Katare. V sobotu v kvalifikačnom zápase I-skupiny pohodlne vyhrali v Andorre 5:0, prvé reprezentačné góly strelili Jack Grealish a Ben Chilwell.



Tréner vicemajstrov Európy Gareth Southgate proti outsiderovi nasadil prevažne hráčov "druhého sledu", tí proti 156. mužstvu rebríčka FIFA nemali žiadne problémy. Angličania si už dvanástykrát v tomto kalendárnom roku udržali čisté konto, čo je ich nový rekord. Neprehrali už v 17 dueloch za sebou, to je ich najdlhšia séria od periódy september 1988 - máj 1990. Na konte majú šesť výhier a jednu remízu, sú lídrom skupiny o 4 body pred Albánskom, ktoré zvíťazilo v Maďarsku 1:0.



"Bol to pre mňa aj chlapcov pekný večer. Našťastie sme rýchlo dali gól a potom už bolo len pozitívne," citovala agentúra DPA autora jedného z gólov Tammyho Abrahama. "Už bolo načase streliť gól, každý o tom rozprával. Trvalo to 16 zápasov, muselo to prísť a mám radosť," citoval Grealisha web UEFA. "Góly dali hráči, ktorí ich veľa nedávajú. Boli to pre nich špeciálne momenty. Zápas sme zvládli, bola to zvláštna výzva, museli sme útočiť do plných. Všetci videli, že sme sa s tým vyrovnali výborne, som spokojný," povedal Southgate.



Zápas viedla Kateryna Monzulová z Ukrajiny, ktorá sa stala prvou ženou rozhodujúcou medzištátny zápas Angličanov.